Özge Yağız ve Gökberk Demirci Aralarındaki Buzlarını Eritti

Voila Klinik, 1. yaşını kurucuları Nazlı & Furkan Certel'in organize ettiği muhteşem bir partiyle kutladı. Marriott Hotel Asia'da düzenlenen davette iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından seçkin isimler bir araya geldi... Girişimci Nazlı Certel ve eşi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Furkan Certel, yaptıkları açılış konuşmasında "Bebeğimiz gibi büyüttüğümüz markamızın 1. yaşını kutluyor olmaktan ötürü çok mutluyuz. Ülkemizde sağlık turizmi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bizlerin de bunda önemli bir katkısı olması gurur verici." dedi...

DOĞU DEMİRKOL: ESTETİK BENİ BOZAR

Davette sahneye çıkan komedyen Doğu Demirkol sahnedeki gösterisine ev sahibi Nazlı Certel'i de dahil ederken, "Estetik yaptırmayı düşünmem. Belki kimine göre ihtiyacım var estetiğe ama estetik komedyen olarak beni bozabilir" dedi.

﻿MURAT BOZ'DAN MUHTEŞEM ŞOV

Yaz tatili bitirdikten sonraki ilk konserini Voila için veren Murat Boz özel gece bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Murat Boz , muhteşem performansı ve birbirinden özel şarkıları ile izleyenleri kendisine hayran bırakırken Doğu Demirkol'la da düet yaptı.

AŞIKLAR EL ELE

Voila' nın 1. yaş kutlamasının özel konukları arasında oyuncu Özge Yağız'la Gökberk Demirci de yer aldı. İki sevgili aralarındaki buzlarını erittikten sonra ilk kez bir davete beraber katıldı.

Voila'nın 1. Yıl partisinde ayrıca Ceren Benderlioğlu, Gülsim Ali, Nik Xhelilaj, Cihan Nacar, Zeynep Mansur, Wilma Elles ve Şebnem Schaefer gibi isimler de yer aldı.

Kapanışta Nazlı Certel, Cihan Nacar imzalı elbisesi ile Doğuş Cakabor 'un dj kabinine geçerek konuklara teşekkürlerini sundu.