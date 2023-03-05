Özge Yağız ve Burak Sevinç'ten Komedi Filmi

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Yapımcılığını PRT Entertainment’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Eser’in oturacağı Beyaz Eşya adlı yeni komedi filmi için start verildi.

Bir dijital platformda yayınlanacak filmin oyuncu kadrosu belirlendi. Beyaz Eşya'da başrolü Burak Sevinç oynayacak. Nihat karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncuya Özge Yağız eşlik edecek. Kadrosunda Ferit Aktuğ ve Sarp Bozkurt’un da yer alacağı filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanması planlanıyor.