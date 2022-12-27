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Özge Yağız ile Caner Topçu aynı projede buluştu
Caner Topçu ile Özge Yağız Başka Türlü Aşk adlı filmde başrolü paylaşacak. Yönetmen koltuğunda da fark yaratan projeleriyle tanınan Hande Türkel oturacak. Filmin çekimleri ocak ayının ilk haftası başlayacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Duy Beni dizisi yakın zamanda final yapan Caner Topçu ile Baba dizisi ekrana veda eden Özge Yağız aynı projede bir araya geliyor. İki başarılı oyuncu, Gain’den ayrılan ve kendi yapım şirketini kuran Tolga Afşin Kaya’nın yapımcılığı üstlendiği Başka Türlü Aşk filminde başrolü paylaşacak.
Filmin senaristliğini Mehmet İlker Altınay ve Ümit Anaç yaptı. Yönetmen koltuğunda da fark yaratan projeleriyle tanınan Hande Türkel oturacak. Filmin çekimleri ocak ayının ilk haftası başlayacak. Fenerbahçe aşkının buluşturduğu Dilek ve Cemil’in aşk hikâyesi etkileyici bir dille anlatılıyor. Filmde Cemil fanatik bir tribüncü, Dilek ise başta futboldan nefret eden bir genç kadın olarak karşımıza çıkacak.
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