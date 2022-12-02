Özge Yağız'dan Gözyaşı Açıklaması

Filmin seslendirme kadrosunda olan oyuncu Özge Yagız, galaya sevgilisi Gökberk Demirci ile galaya katıldı. Güzel oyuncu “Benim için animasyon filmi seslendirmek çok heyecan vericiydi. Hayatımda bir ilke imza attım. Tadı damağımda kaldı ve devam filminde yine birlikte olacağız" dedi.

"GÖZYAŞI AKITMAK İLAÇ OLUR"

En çok etkilendiği sahne sorulduğunda güzel oyuncu “Filmde bir yerde gözyaşlarının aslında ilaç olduğunu anlatan bir sahne vardı, ben o sahnede gerçekten çok duygulandım. Bazen gözyaşı akıtmak gerçekten ilaç olur” diyerek film ile alakalı görüşlerini paylaştı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 25 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı. Şimdilerde 'Baba' adlı dizide Büşra'yı canlandırıyor.