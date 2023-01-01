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Özge Ulusoy'dan Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na Mesaj

Ankara'da bir cipin çarpması sonucu babasını kaybeden ünlü model Özge Ulusoy, iş insanı sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na sosyal medya hesaplarından teşekkür etti. İşte haberin detayları... 

Magazin 01.01.2023, 18:14 sercan
Özge Ulusoy'dan Sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na Mesaj

Babası Haydar Ulusoy'u geçtiğimiz günlerde trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy, sevgilisi Faruk Çolakoğlu'na attığı mesajla duygulandırdı. 


Zor dönemden geçen ünlü model, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. 

Ulusoy, "Bu yılı geride bırakırken en zor günlerimde yanımda olan bazı insanlar var teşekkür etmem gereken... Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Ama en büyük teşekkürüm sana; her düştüğümde koluma girip kaldıran, güç verip kendime getiren, yol gösteren, elimden tutup zor adımları benimle atan yol arkadaşım" dedi. 

Sözlerine devam eden model, şöyle konuştu: Bunları sana söylüyorum hatta buraya yazdım diye kızacaksın da belki ama herkesin önünde de teşekkür etmem gerek. Ne şanslıyım ki hayırlı bir evlat, dürüst, merhametli, adaletli bir insan ve en önemlisi pırlanta gibi bir kalp benim yanımda...  İyi ki varsın. Ömrüm boyunca dualarımdasın. Güzel ruhların birbirini bulduğuna emindim hep öyle de oldu. Nice Mutlu yıllarımız olsun inşallah. Kalbim senin. Allah bizi nazarlardan korusun."

ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

Özge Ulusoy (d. 28 Ekim 1982; Ankara), Türk manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusudur. Miss Turkey 2003'te ikinci olmuştur.

2001 yılında dünyanın en prestijli model ajanslarından Amerikan Elite Modellik Ajansı'nın düzenlediği bir güzellik organizasyonu olan Elite Model Look'a katıldı ve üçüncülük unvanını kazandı. Bu derecenin ardından Gaye Sökmen Ajans'a kayıt oldu.

Aynı zamanda 2003 senesinin Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması) yarışmasında ikinci seçilen ve bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden model, Uğurkan Erez ile tanıştı ve profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım attı.

2007'de FOX TV'de yayınlanan Senin Uğruna dizisinde Rafet El Roman ile başrolde oynadı. Aynı yıl Uğurkan Erez Ajans'a geçti ve hâlen o ajansa bağlı olarak çalışmaktadır. Bu sırada modellik kariyerine önemli modacıların ve firmaların defileleriyle devam etti. Bunlar arasında ilk göze çarpan modacılardan Yıldırım Mayruk, Cemil İpekçi, Vural Gökçaylı, Erol Albayrak, Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Arzu Kaprol, Özlem Süer, Özgür Masur, Etcetura ve Gamze Saraçoğlu; firmalardan ise Beymen, Vakko, İpekyol, Roman, Mavi Jeans, Mudo, Harvey Nichols ve Mango bulunmaktadır.

Önce 2006 yılında ilk sezonda daha sonra 2008 yılında üçüncü sezonda, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, Kanal D'de yayınlanan polisiye dizisi Arka Sokaklar'da rol almaya başladı ve bir sezon boyunca "Yeliz Öğretmen" karakterini canlandıran Özge Ulusoy, 2010 yılında Ferruh Taşdemir ile bir gün süren olaylı evliliği ile adından söz ettirdi. Yine 2010 yılında Star TV'nin Ateşe Yürümek adlı dizisinde Yavuz Bingöl, Ahu Türkpençe ve Şerif Sezer'le birlikte rol aldı.

2011 yılında, kendisinin ilk sinema filmi olan Kutsal Damacana: Dracoola'da başrolde oynadı. Ona yine başrolde Ersin Korkut ve Şahin Irmak eşlik etti. Aynı zamanda rock grubu Badem'in Sen Ağlama, Kalpsiz, Geceyedir Küsmelerim ve Yorgunum kliplerinde rol aldı. İlker İnanoğlu ile yıllarca beraberliği uzun süre konuşulan manken Özge Ulusoy, ünlü Amerikan formatı Survivor'ın Türk versiyonu olan, Show TV'de yayınlanan ve prodüksiyonu Acun Medya tarafından yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler adlı reality television game show programında Ünlüler Grubu'nda 2 Nisan 2011 tarihinden 6 Haziran 2011 tarihine kadar Dominik Cumhuriyeti'nde yarışmış ve yarışmaya beşinci olarak veda etmiştir.Yarışmadan döndükten bir süre sonra popüler tv programı Bugün Ne Giysem? de yarışmacıların hazırlanıp jüri önüne gönderildiği Uğurlu Oda'yı yönetti.Daha sonra ise Uğurlu Oda'yı bırakıp jüri koltuğuna geçmiştir.

İzmirli bir ailenin en küçük çocuğu olan Özge Ulusoy'un ablası, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ve Marmara Üniversitesi'nde doçent öğretim üyesidir, annesi Ankara'da belediye başkanlığı yapmıştır, babası ise emekli askerî hâkimdir.

ÖZGE ULUSOY ÖZEL HAYATI

Özge Ulusoy, 2023 yılı itibarıyla iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşamaktadır.

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