Özge Ulusoy'dan şaşırtan evlilik açıklaması

Geçen ay babasını tafik kazasında kaybeden ünlü manken Özge Ulusoy, önceki gün Tüyap Mobilya Fuarı'nda Ali Güler Mobilya'nın 50.Yıl lansmanına katıldı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü manken'' Mobilyaları çok seviyorum, uzun zamandır ev tadilatı ile ilgileniyorum ve bu konulara bayağı bir hakim oldum. Ben sadelikten hoşlanmıyorum, taşlı ve süslü olmasını daha çok tercih ederim. Ülkemiz tekstil olsun, turizm olsun, medikal anlamda olsun ve tabii ki de mobilya alanında da dünyada öncü ülkelerden. Bu durum çok gurur verici. Bence ülkemizde evlenecek olan çiftlerimiz çok şanslı çünkü Avrupa'ya gittiklerinde inanın çok daha pahalı ürünlerle karşılaşacaklar.'' dedi.

“KARAR VERDİĞİMİZDE BUNU SAKLAMAYIZ”

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu ile devam eden ilişkisi hakkında gelen sorulara ünlü manken şöyle cevap verdi:

''Ben özel hayatım konusunda konuşmayı tercih etmiyorum, geçmiş ilişkilerimde de şimdiki ilişkimde de konuşmayı tercih etmiyorum, ikimizde gözlerden uzak kendimize özel bir şeyler yaşamaya çalışıyoruz. İlişkimizi kaçarak ve saklanarak değil ama usulünce yaşamayı tercih ediyoruz, şu an için evlilik durumu yok ama evliliğe karar verdiğimizde inanın bunu saklamayız ve söyleriz size.''



