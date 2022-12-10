Özge Ulusoy Ateş Püskürdü

Özge Ulusoy'un Emekli Albay babası Haydar Ulusoy, geçtiğimiz günlerde bir cipin çarpması sonucu 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

Ünlü model, bugün sabah saatlerde babasının mezarını ziyaret etti.

Ulusoy, babasının cenazesine makyajla katıldığı için gelen eleştirilere de sert cevap verdi.

Instagram'dan açıklama yapan model, "Gözlerimi ancak açtım ki babacığımın pisi pisine toprağın altına girdiği kazayı araştırayım, takipçisi olayım. Bu esnada babamı morgdan aldığım sabah elimde olan ojeden, yüzükle askeri törende dudaklarımı ısırarak kanattığım için makyajlı olmakla suçlanmışım. Sizi vicdansızlar. Biz nasıl bu hale geldik. Ben ülkemi, vatanımı ve insanını seven bir insanım ve bundan asla vazgeçmeyeceğim! Sizin pis yürekleriniz de bunu değiştiremeyecek, çünkü gerçek Türk insanının sizin gibi olmadığını biliyorum. Burada acımı nasıl ve neden paylaştığıma karışan hadsizler bir de siz ve o diğer vicdansızlar hesabımdan defolun! Allah'tan korkun biraz" diyerek, ateş püskürdü.