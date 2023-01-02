Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Kızları Mercan İçin Alışverişe Çıktı

Rahat giyim tarzı ile dikkat çeken Özge Özpirinçci, ay başında ilk yaşını kutladığı kızı Mercan için bol bol alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeği için Wagamama'yı tercih etti.

İkili yemek sonrası Kanyon'dan ayrılırken objektiflerimize böyle yansıdı.



