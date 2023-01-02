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Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk Kızları Mercan İçin Alışverişe Çıktı
Geçtiğimiz günlerde yaş gününü yakın dostları ile kutlayan Burak Yamantürk kendisi gibi oyuncu eşi Özge Özpirinçci ile alışveriş için geldikleri Kanyon'da objektiflerimize yansıdı.
Rahat giyim tarzı ile dikkat çeken Özge Özpirinçci, ay başında ilk yaşını kutladığı kızı Mercan için bol bol alışveriş yaptıktan sonra akşam yemeği için Wagamama'yı tercih etti.
İkili yemek sonrası Kanyon'dan ayrılırken objektiflerimize böyle yansıdı.
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|P
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|15
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|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
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|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
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|15
|23
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|16
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|19
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|11
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|O
|P
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|32
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|32
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|18
|31
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|18
|30
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|18
|30
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|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Brentford
|18
|26
|8. Fulham
|17
|25
|9. Chelsea
|16
|25
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|16
|24
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|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4