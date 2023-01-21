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Özge Özpirinçci'den Michael Jackson Paylaşımı
Amerikalı şarkıcı Michael Jackson'un hayatı film oluyor. Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'nin hayranları sosyal medyadan, "Projede Özge yer alsın" akımını başlattı. İşte haberin detayları...
'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller' ve 'Black or White' gibi sayısız şarkıya imza atan Michael Jackson'un hayatı film oluyor. ABD’li pop ikonu Michael Jackson’ın hayatını konu alan biyografi türündeki filmin çekimlerinin 2023 yılı içinde başlanacağı açıklandı.
Özge Özpirinçci'nin hayranları ise Twitter'dan akım başlattı. Oyuncunun birçok hayranı, "Özge Özpirinçci projede yer alsın" mesajını gönderdi.
Instagram'dan açıklama yapan Özpirinçci, "Michael Jackson'ın hayatı film yapılıyormuş. Sosyal medyada dönen birkaç yorum gördüm. Hepinize katılıyorum! Tabii ki de ben oynamalıyım!" yazdı.
Özpirinçci, yıllar önce bir fotoğrafıyla Michael Jackson'a benzetilmişti.
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