Özge Özberk'ten doğum günü paylaşımı

13 Ağustos'ta 46. yaşına girmeye hazırlanan oyuncu Özge Özberk, kampanyanın duyurusunu da sosyal medya hesaplarında yaptı.

Takipçilerine, " Bu yıl yaşımı kutlarken ( 13 Ağustos) dileklerim hayallere dokunsun istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50 yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine destek olalım, geleceklerine ışık tutalım. Bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. " diyerek seslendi.