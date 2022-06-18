Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu nişanlandı

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bu akşam nişanlandı! Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu geceden nişan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kiraz Mevsimi adlı dizide partner olan 2014 yılından beri beraberlik yaşayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bugün aile arasında bir nişan töreni yaptı.



Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti bu yaz İtalya’da evlenecek.

Ünlü oyuncu çift, nişan ve kız isteme töreninden fotoğraflarını paylaşarak hayranlarını sevindirdi.

