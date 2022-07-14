Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu evlendi 

Serkan Çayoğlu’nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Özge Gürel nikahta Özlem Kaya imzalı elbise giyerken Serkan Çayoğlu ise Levon kordonciyan tarafından tasarlanan takım elbise tercih etti.

Çift nikah hediyeleri için ise Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na bağış yaptı.

