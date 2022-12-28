Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu bebek sorusuna bakın ne cevap verdi

Dünyanın lider restoran zincirlerinden Novikov İstanbul yeni yıl partisi önceki akşam görkemli bir davet ile gerçekleşti. Novikov CEO’su Dilyara Makarova’nın ev sahipliğinde Rolls - Royce Powered By Hello işbirliğinde düzenlenen geceye iş, sanat ve cemiyet hayatının tanımış isimleri katıldı.

Davete katılan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu çifti şıklıklarıyla dikkat çekti. Sipahi dizisi ile ekranlara dönen Özge Gürel, “Dizimiz çok güzel gidiyor. Partnerim Kaan Yıldırım ile çok iyi anlaşıyoruz. Kaan eskiden Serkan’ın şimdi ise benim partnerim oldu” dedi.

Serkan Çayoğlu kendisine gelen senaryoları okuduğunu ve teklifleri değerlendirdiğini söyledi.

Yeni yıla sevdiklerimizle daha sakin şekilde gireceğiz açıklayan çift, 2023’de sevenlerine müjdeli haber bir haberi gelir mi? sorusuna Özge Gürel, “Çocuk yok. Daha çalışıyoruz iş var. Ben karar vereceğim” derken gazetecilerin patron kim sorusu karşısında Çayoğlu, Manşet atmayalım” cevabı gülüşmelere neden oldu.

Davette Serkan Çayoğlu - Özge Gürel, Aslıhan Hüner- Kılıç, Aytaç Şaşmaz, Cansel Elçin - Tuğçe Bayat, Hande Doğandemir, Hazal Filiz Küçükköse, Rabia Söytürk, Saadet Işıl Aksoy, İlay Erkök, Aslıhan Karakar, Meltem Akçöl, Beril Pozam, İbrahim Kutluay, Feryal Gülman, Etel Baler, Pervin Ersoy, Siren Ertan, Işıl Reçber, Mahmut Ziylan, Julide Ateş ve Emin Şahin ve Nalan Aksoy gibi isimler vardı.