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Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Sosyal Medyada Atıştı 

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun sosyal medya atışması gündem oldu. İkilinin, Instagram'daki yazışmalarına hayranları da katılarak, ortaya renkli yorumlar çıkmasına sebep oldu. İşte haberin detayları...

Magazin 05.01.2023, 14:57 05.01.2023, 15:24 sercan
Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu Sosyal Medyada Atıştı 

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, temmuz ayında  Almanya'da nikah masasına oturmuş, ağustosta  İtalya'da düğün yapmıştı. İkilinin Instagram atışması damga vurdu. 

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz temmuz ayında  Almanya'da nikah masasına oturmuştu. 


Çift ağustos ortasında ise İtalya'da düğün yapmıştı. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu'nun Instagram'daki tatlı atışması gündem oldu. Gürel, eşiyle katılacağı bir etkinlik önce Çayoğlu'nun hazırlanmasını beklediğini söyledi.  Gürel, çektirdiği iki kareyi yayınlayarak, "Serkan’dan önce hazırlandıysam belgelerim" diye yazdı. Çayoğlu eşinin pozlarına, "Üç dakika falan sanırım" yazdı. 


Gürel ise, "Üçün beşin hesabını yapmayalım" karşlığını verdi. 


İkilinin tatlı atışmalarına hayranları da katıldı. 

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu kimdir, kaç yaşında; 1987 doğumlu olan Serkan Çayoğlu, 2022 yılı itibarıyla 35 yaşındadır ve bekardır. 2015 yılından beri beraber olduğu oyuncu Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapıyor. Beşiktaş taraftarıdır. Serkan Çayoğlu 1.88 metre boyunda, 85 kilo ve ikizler burcudur.

Serkan Çayoğlu, 'Kıbrıs: Zafere Doğru' adlı dizide Ankaralı Ali'yi canlandırıyor.

Serkan Çayoğlu, Özge Gürel ile evlidir.

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

Özge Gürel, Serkan Çayoğlu ile evlidir.

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