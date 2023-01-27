Özge Gürel Eşi Serkan Çayoğlu'yla İlgili İtiraflarda Bulundu

Alem Dergisi bu hafta, yoğun set programı arasında Dergisi bu hafta, yoğun set programı arasında Özge Gürel ile birlikte eğlenceli ve bol oksijenli bir çekim gerçekleştirdi. Kırklareli’nde konumlanan Balkaya Çiftliği’nde gerçekleştirilen çekim Zeynel Abidin’in şahane kareleri ile unutulmaz hale geldi.

"HATIRLADIKÇA YÜZÜNÜZÜN AYDINLANDIĞI ANLAR VARDIR HAYATTA"

Özge Gürel ile keyifli bir çekim gerçekleştirilirken İtalya’da bol eğlenceli ve çok konuşulan düğün hikayesi sorulduğunda şu şekilde cevapladı; “Hatırladıkça yüzünüzün aydınlandığı anlar vardır hayatta illa çok büyük mutluluklar ya da inanılmaz dönüm noktaları olması gerekmez bunların ama güvenli alanlardır. Serkan, ailem, dostlarımla yıllar sonra bile konuşup gülebileceğimiz muhteşem zamanlardı.”

"BUNA BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEMEYE GEREK YOKİ HER ŞEY KEŞİF"

Özge Gürel’e evlilik hayatının nasıl geçtiği ve birlikte neler yapmaktan keyif aldıkları sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “Keşfetmeyi. Buna büyük anlamlar yüklemeye gerek yok her şey keşif; saçma bir filmde, bir ülkede, yeni bir mekânda. Biz birlikte büyüdük, büyüyoruz hala, o sırada kendimizi, birbirimizi keşfettik, alanlar açtık bazı yerleri kapadık.”

"HEP DEĞİŞİYOR ASLINDA; ÇOK SEVİYORUM"

Özge Gürel ile çekim ve sohbet devam edilirken eşi Serkan’dan bahsederken gözlerinin içi parladığını ve eşine karşı en güçlü duygusunun ne olduğu sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Hep değişiyor aslında; çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum.”

"İLİŞKİDEN BAĞIMSIZ ÖNCE KENDİ YOLUMUZU BULMALIYIZ"

Mutlu giden bir ilişkinin sırrının ne olabileceği sorulduğu zaman Özge Gürel şu şekilde cevap verdi; “Bu soruya çoğunlukla cevabım bilmiyorum oluyor. Mutluluk o kadar göreceli bir kavram ki hepimiz için. İlişkiden bağımsız önce kendi yolumuzu bulmalıyız, kendi duvarlarımızı kırmalıyız ki gelenle sağlıklı bir bağ kurabilelim, birini sevmeyi, kendini sevmeyi bilmek öğrenilmesi gereken bir şey aslında ve bunu çoğumuz yolda öğreniyoruz.”

"KIZMIYORUM DA KOŞARAK KAÇIYORUM DİYELİM"

Özge Gürel’in enerjisinden yola çıkarak kendisinin çok kolay sinirlenebilecek birine benzemediğini fakat kendisini en çok neyin sinirlendireceği sorulduğunda şu şekilde cevapladı; “Kızmıyorum da koşarak kaçıyorum diyelim. Sabit fikirli olup, bunun farkında olmayan insanlar ve dünya onun etrafında dönüyor sananlar ölümüne kapışır yoruculukta”

"KENDİNİ KURCALAYAN BİR İNSANIM BEN; DÖNÜŞÜRÜM, DEĞİŞİRİM İÇİMDE KALDIRMADIĞIM TAŞ BIRAKMAK İSTEMEM"

Kişisel gelişim ile alakalı düşünceleri ve ilgileniyor ise bu alanda kendi ile alakalı neler yaptığı sorulduğunda ise şu şekilde yanıtladı; “İnsan olarak bunu yapmadan nasıl ilerleriz bilmiyorum. Kendini kurcalayan bir insanım ben; dönüşürüm, değişirim, içimde kaldırmadığım taş bırakmak istemem. Yüzleşmeden duramam. Terapist desteği alırım düzenli ki bu herkesin ulaşabileceği hale gelmeli ülkemizde."

"TARİHE VE BİLİME ÇOK MERAKLIYIM"

Oyunculuğunun yanı sıra kimsenin bilmediği başka ilgi alanları var mı diye sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “Tarihe ve bilime çok meraklıyım. Tarihsel kişilikleri, olayları saatlerce okuyabilirim. Ya da bilim dünyasındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmak çok heyecanlandırıyor beni.”

"2023 FARKLI BİR YIL GİBİ HİSSETTİRİYOR BANA"

2023 yılına henüz yeni başlamışken bu sene ile alakalı Özge Gürel’in planlarının neler olduğunu ve kendisini heyecanlandıran yeni projeler var mı diye sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “2023 farklı bir yıl gibi hissettiriyor bana, neden bilmiyorum yıl bitmeden anlamış olurum muhtemelen. Çok heyecanlıyım hayata dair, içim içime sığmıyor. Yaz için görüştüğümüz film projeleri var yakında netleşirler.”