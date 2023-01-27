Özge Gürel Eşi Serkan Çayoğlu'yla İlgili İtiraflarda Bulundu
Sipahi dizisiyle final yapacak Özge Gürel, Kırklareli’nde konumlanan Balkaya Çiftliği’nde gerçekleştirilen çekimlerde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, eşi Serkan Çayoğlu'nu anlattı. İşte detaylar...
Özge Gürel ile çekim ve sohbet devam edilirken eşi Serkan’dan bahsederken gözlerinin içi parladığını ve eşine karşı en güçlü duygusunun ne olduğu sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Hep değişiyor aslında; çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum.”
Kişisel gelişim ile alakalı düşünceleri ve ilgileniyor ise bu alanda kendi ile alakalı neler yaptığı sorulduğunda ise şu şekilde yanıtladı; “İnsan olarak bunu yapmadan nasıl ilerleriz bilmiyorum. Kendini kurcalayan bir insanım ben; dönüşürüm, değişirim, içimde kaldırmadığım taş bırakmak istemem. Yüzleşmeden duramam. Terapist desteği alırım düzenli ki bu herkesin ulaşabileceği hale gelmeli ülkemizde."
"TARİHE VE BİLİME ÇOK MERAKLIYIM"
2023 yılına henüz yeni başlamışken bu sene ile alakalı Özge Gürel’in planlarının neler olduğunu ve kendisini heyecanlandıran yeni projeler var mı diye sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “2023 farklı bir yıl gibi hissettiriyor bana, neden bilmiyorum yıl bitmeden anlamış olurum muhtemelen. Çok heyecanlıyım hayata dair, içim içime sığmıyor. Yaz için görüştüğümüz film projeleri var yakında netleşirler.”
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|O
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