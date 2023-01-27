Son Dakika

Özge Gürel Eşi Serkan Çayoğlu'yla İlgili İtiraflarda Bulundu

Sipahi dizisiyle final yapacak Özge Gürel, Kırklareli’nde konumlanan Balkaya Çiftliği’nde gerçekleştirilen çekimlerde objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, eşi Serkan Çayoğlu'nu anlattı. İşte detaylar...

Magazin 27.01.2023, 12:46 27.01.2023, 12:53 sercan
Özge Gürel Eşi Serkan Çayoğlu'yla İlgili İtiraflarda Bulundu
Alem Dergisi bu hafta, yoğun set programı arasında Özge Gürel ile birlikte eğlenceli ve bol oksijenli bir çekim gerçekleştirdi. Kırklareli’nde konumlanan Balkaya Çiftliği’nde gerçekleştirilen çekim Zeynel Abidin’in şahane kareleri ile unutulmaz hale geldi.
"HATIRLADIKÇA YÜZÜNÜZÜN AYDINLANDIĞI ANLAR VARDIR HAYATTA"
Özge Gürel ile keyifli bir çekim gerçekleştirilirken İtalya’da bol eğlenceli ve çok konuşulan düğün hikayesi sorulduğunda şu şekilde cevapladı; “Hatırladıkça yüzünüzün aydınlandığı anlar vardır hayatta illa çok büyük mutluluklar ya da inanılmaz dönüm noktaları olması gerekmez bunların ama güvenli alanlardır. Serkan, ailem, dostlarımla yıllar sonra bile konuşup gülebileceğimiz muhteşem zamanlardı.”

"BUNA BÜYÜK ANLAMLAR YÜKLEMEYE GEREK YOKİ HER ŞEY KEŞİF"

Özge Gürel’e evlilik hayatının nasıl geçtiği ve birlikte neler yapmaktan keyif aldıkları sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “Keşfetmeyi. Buna büyük anlamlar yüklemeye gerek yok her şey keşif; saçma bir filmde, bir ülkede, yeni bir mekânda. Biz birlikte büyüdük, büyüyoruz hala, o sırada kendimizi, birbirimizi keşfettik, alanlar açtık bazı yerleri kapadık.”

"HEP DEĞİŞİYOR ASLINDA; ÇOK SEVİYORUM"

Özge Gürel ile çekim ve sohbet devam edilirken eşi Serkan’dan bahsederken gözlerinin içi parladığını ve eşine karşı en güçlü duygusunun ne olduğu sorulduğunda şu şekilde yanıtladı: “Hep değişiyor aslında; çok seviyorum, şefkat duyuyorum, umutlanıyorum, kızıyorum ama hepsini çok âşık olduğum duygusunun üstüne koyuyorum.”

"İLİŞKİDEN BAĞIMSIZ ÖNCE KENDİ YOLUMUZU BULMALIYIZ"

Mutlu giden bir ilişkinin sırrının ne olabileceği sorulduğu zaman Özge Gürel şu şekilde cevap verdi; “Bu soruya çoğunlukla cevabım bilmiyorum oluyor. Mutluluk o kadar göreceli bir kavram ki hepimiz için. İlişkiden bağımsız önce kendi yolumuzu bulmalıyız, kendi duvarlarımızı kırmalıyız ki gelenle sağlıklı bir bağ kurabilelim, birini sevmeyi, kendini sevmeyi bilmek öğrenilmesi gereken bir şey aslında ve bunu çoğumuz yolda öğreniyoruz.”

"KIZMIYORUM DA KOŞARAK KAÇIYORUM DİYELİM"

Özge Gürel’in enerjisinden yola çıkarak kendisinin çok kolay sinirlenebilecek birine benzemediğini fakat kendisini en çok neyin sinirlendireceği sorulduğunda şu şekilde cevapladı; “Kızmıyorum da koşarak kaçıyorum diyelim. Sabit fikirli olup, bunun farkında olmayan insanlar ve dünya onun etrafında dönüyor sananlar ölümüne kapışır yoruculukta”

"KENDİNİ KURCALAYAN BİR İNSANIM BEN; DÖNÜŞÜRÜM, DEĞİŞİRİM İÇİMDE KALDIRMADIĞIM TAŞ BIRAKMAK İSTEMEM"

Kişisel gelişim ile alakalı düşünceleri ve ilgileniyor ise bu alanda kendi ile alakalı neler yaptığı sorulduğunda ise şu şekilde yanıtladı; “İnsan olarak bunu yapmadan nasıl ilerleriz bilmiyorum. Kendini kurcalayan bir insanım ben; dönüşürüm, değişirim, içimde kaldırmadığım taş bırakmak istemem. Yüzleşmeden duramam. Terapist desteği alırım düzenli ki bu herkesin ulaşabileceği hale gelmeli ülkemizde."

"TARİHE VE BİLİME ÇOK MERAKLIYIM"

Oyunculuğunun yanı sıra kimsenin bilmediği başka ilgi alanları var mı diye sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “Tarihe ve bilime çok meraklıyım. Tarihsel kişilikleri, olayları saatlerce okuyabilirim. Ya da bilim dünyasındaki gelişmeleri takip etmek, araştırmak çok heyecanlandırıyor beni.”

"2023 FARKLI BİR YIL GİBİ HİSSETTİRİYOR BANA"

2023 yılına henüz yeni başlamışken bu sene ile alakalı Özge Gürel’in planlarının neler olduğunu ve kendisini heyecanlandıran yeni projeler var mı diye sorulduğunda şu şekilde yanıtladı; “2023 farklı bir yıl gibi hissettiriyor bana, neden bilmiyorum yıl bitmeden anlamış olurum muhtemelen. Çok heyecanlıyım hayata dair, içim içime sığmıyor. Yaz için görüştüğümüz film projeleri var yakında netleşirler.”

#Özge Gürel #Serkan Çayoğlu #dizi #sipahi #Alem #çekin #oyuncu #Magazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 19 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6