Özel Hayatında Flaş Gelişme Yaşandı!

Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid ve Gönül Dağı gibi sevilen projelerden tanıdığımız Gülsim Ali'nin özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Arif Hür, güzel oyuncu Gülsim Ali'nin kendisinden 22 yaş büyük meslektaşı Durul Bazan'dan ayrıldığını duyurdu.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Rol aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali, yaklaşık 1.5 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Durul Bazan'dan sessiz sedasız ayrıldı. Birlikte oldukları süre zarfında seviyeli bir ilişki yaşayan ikili, birlikteliklerinde gelecek göremedikleri için yollarını saygı çerçevesinde ayırmış.

Durul Bazan'ın, Gülsim Ali'den 22 yaş büyük olması uzun süre konuşulmuştu... Gülsim Ali'nin ailesinin Durul Bazan'ı veto ettiği ve ikilinin daha fazla yıpranmamak adına ilişkiyi bitirme kararı aldığı iddia ediliyor..."

GÜLSİM ALİ KİMDİR?

18 Şubat 1995'te Bulgaristan'ın en büyük 5. şehri Rusçuk'da doğdu. Bulgaristan'da yaşayan Türk bir ailenin kızıdır. Gayet iyi Türkçe bilgisi yanı sıra iyi derecede Bulgarca, Türkçe ve İngilizce dillerini bilmektedir. Bulgaristan'da düzenlenen Super Model yarışmasında Ford Modeli seçildi. 2012 yılında oyunculuğa adım attı.

Gülsim Ali, ilk olarak 2012 yılında yayınlanan başrolünde Hazal Kaya’nın oynadığı Son Yaz Balkanlar dizisinde rol aldı, ardından 4 bölümlük Seddülbahir 32 Saat adlı dizide hemşire rolünü oynadı.

Yusuf Çim ile birlikte 2016 yılında Star TV'de yayımlanan Hanım Köylü dizisinde İlkgün rolünü, Diriliş Ertuğrul'da Aslıhan, 2019'da oynadığı Payitaht Abdülhamid dizisinde Gülcemal, 17 Ekim 2020'de TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı adlı dizide 28 Mayıs 2022'ye kadar Dilek karakterini canlandırmıştır. ,

Gülsim Ali, 2022 yılı itibarıyla 'Selahaddin Eyyubi' adlı dizide rol alacak.

Gülsim Ali son olarak meslektaşı Durul Bazan ile aşk yaşamıştır.