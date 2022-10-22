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Özel Hayatında Flaş Gelişme! Ayrıldılar...

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı 'Bülent' karakteriyle şöhrete kavuşan Batuhan Karacakaya, bir süredir Ayşe Aslan ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi. İşte detaylar...

Magazin 22.10.2022, 15:42 22.10.2022, 15:42 arif hür
Özel Hayatında Flaş Gelişme! Ayrıldılar...

Survivor 2021 ve Survivor All Star 2022 yarışmalarında yer alan Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Bir süredir aşk yaşayan ikili, yatak pozuyla uzun süre konuşulmuştu.

Ekran Alıntısı

Gelen son bilgilere göre Batuhan Karacakaya ile Ayşe Aslan'ın ayrıldığı öğrenildi.

Fikir ayrılıkları yaşayan ikilinin, dostça ayrıldığı konuşuluyor.

Ayşe Aslan'ın yakın çevresine, "Umarım açacağın yeni sayfada benim seni sevdiğimden daha çok severler seni" dediği öne sürüldü.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu. Batuhan Karacakaya'nın yükselişi ise Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat gibi isimlerle birlikte rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisi olmuştur. İki sezon boyunca oynadığı bu dizide Batuhan Karacakaya, Ziyagil Ailesinin küçük oğlu Bülent Ziyagil karakterini canlandırmıştır.

Ardından Umutsuz Ev Kadınları dizisinde rol almış ve bu dizide de Mert Karakteri ile ekrana geldi.

Batuhan Karacakaya ayrıca sinema filmlerinde de rol almıştır. Aşk Tesadüfleri Sever filminde Mehmet Günsür 'ün çocukluğunu canlandırdı.

Ekranlardan bir süre uzak kalan genç oyuncu Batuhan Karacakaya, yaşadığı değişim ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak Diriliş Ertuğrul adlı dizide rol alan Batuhan Karacakaya, son olarak Survivor 2022 All Star'da mücadele etti.

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