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Özcan Deniz'in sevgilisi tektaşını gösterdi

Özcan Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar parmağındaki tektaş yüzükle resmen şov yaptı.

Magazin 16.10.2022, 10:35 Emrah
Özcan Deniz'in sevgilisi tektaşını gösterdi

Özcan Deniz, İranlı moda tasarımcı sevgilisi Samar Dadgar ile olan beraberliği devam ediyor.

Dadgar, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Deniz'in kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle nikâh masasına oturmak için ilk adımı attığı ve tektaş yüzük aldığı iddia edilmişti.

Samar Dadgar, sevgilisi Özcan Deniz'in kendisine aldığı tektaş yüzükle ilk kez objektifler takıldı. 

Görüntülendiğini fark eden tasarımcı, objektiflere resmen tektaşıyla poz verdi. Tektaş yüzüğün olduğu eliyle telefonla konuşmuş gibi yaparak yüzüğünü gösteren Dadgar, kendisine yöneltilen soruları duymazlıktan geldi. 

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