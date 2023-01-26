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Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın düğününden ilk kare geldi
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile İranlı modacı Samar Dadgar, evliliğinden ilk fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, hayranlarına resmen açıkladı. İşte haberin detayları...
Özcan Deniz ile Samar Dadgar, evliliğinden ilk fotoğraf geldi. Ünlü şarkıcı ile İranlı modacı, Zekeriyaköy'deki evlerinde nikah masasına oturmuştu. İranlı modacı, düğünden karesini Instagram'dan yayınladı. Dadgar'ın iki aylık hamile olduğu iddia nedeniyle çiftin evlendiği iddia edilmişti. İkili, balayı için se Dubai'yi tercih etti.
İkilinin, gelinlik ve damatlığın altına spor ayakkabı giymesi dikkat çekti.
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