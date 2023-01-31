Özcan Deniz ile Samar Dadgar Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu

modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz hafta evlenmişti. Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti. Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz , gönlünü İranlı gençSamar Dadgar'a kaptırmıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz hafta evlenmişti. Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti.

Çift, nikah masasına oturduktan sonra balayı için Dubai'ye gitmişti. Dadgar'ın hamile olduğu için ikilinin nikahı erken yaptığı iddia edilmişti. Çiftin kızı olacağı söyleniyor. Deniz ve Dadgar'ın arkadaşlarına vereceği düğün ise bu akşam gerçekleşecek. (Akşam)