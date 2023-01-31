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Özcan Deniz ile Samar Dadgar Çiftinin Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile Samar Dadgar, 1.5 yıllık ilişkilerini geçtiğimi günlerde nikah masasına taşımıştı. Dadgar'ın hamile olduğu iddia edilmişti. Çiftin çocuklarının cinsiyeti belli oldu. İşte detaylar...
Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. 1.5 yıldır birlikte olan çift, geçtiğimiz hafta evlenmişti. Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in evliliğe karşı çıktığı iddia edilmişti.
Çift, nikah masasına oturduktan sonra balayı için Dubai'ye gitmişti. Dadgar'ın hamile olduğu için ikilinin nikahı erken yaptığı iddia edilmişti. Çiftin kızı olacağı söyleniyor. Deniz ve Dadgar'ın arkadaşlarına vereceği düğün ise bu akşam gerçekleşecek. (Akşam)
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