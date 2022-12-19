Ozan Tufan’a Büyük Şok!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz takımı Hull City’de forma giyen ünlü futbolcu Ozan Tufan, otomobilini bakıma götürünce büyük şoka uğradı! Türkiye’de bir galeri aracılığıyla Almanya’dan getirttiği Audi R8 aracını yıllık bakımı için Doğuş Oto’ya götüren Tufan’ın otomobiline ‘usulsüzlük’ iddiasıyla el konuldu. Yaklaşık 200 bin dolarlık spor otomobiline usulsüz ithalat gereği el koyan firma, Ozan Tufan hakkında da şikâyetçi oldu.

Otomobilini Almanya’dan satın alıp, usulüne göre Türkiye’ye getirdiğini belgeleyen Tufan, tüm itirazlarına rağmen otomobilini geri alamadı. Doğuş Oto’yu birbirine katan ünlü futbolcu, hem yaklaşık 4 milyonluk aracından oldu hem de usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturulacak. Ozan Tufan, şimdi o meşhur repliğini söylüyordur herhalde: “Böyle bir şey olabilir mi?”