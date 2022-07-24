Ozan Orhon'dan Yıllar Sonra Gelen Ebru Şallı İtirafı!

Ozan Orhon, Armağan Çağlayan'ın YouTube'daki 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. 1996 yılında Ebru Şallı'yla evlenen şarkıcı, "Benim için baya fırtınalı bir dönem oldu. Başarısız olmuş bir albümün psikolojisi vardı. 'Perişan' albümünde tanıştık. Klipte Ebru'yu seçmişlerdi. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru'yu gezdirdim ve arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı" dedi.

BİR KEZ TOKAT ATTIM

İkinci evliliğini manken ve sunucu Yeşim Erçetin'le yapan Orhon, duygusal boşluğa düştüğünü söyledi. Şarkıcı, "Ekonomik anlamda da çöküntü içindeydim. Kazandıklarım çoğu gitti. Biraz bunalıma düştüm ve Antalya Lara'da Bedia Akartürk'le sahne alıyordum. O sırada Yeşim'in programına konuk oldum. Meğersem beni seviyormuş. Odasında posterlerim varmış. Antalya'ya yanıma geldi bir hafta sonra evlendik" dedi. Erçetin'i dövdüğü haberleriyle ilgili ise Orhon, "Hayatım boyunca bir kez tokat attım. Eşimin internette çıplak fotoğrafını gördüm. Genç bir erkek olarak ne hissedersiniz? Ömür boyu pişman oldum. Ondan sonra ilişkimiz düzelmedi" diye konuştu.