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Oyunculuk şarkıcılıktan daha zor

Oyuncu Çetin Altay, 20 Ekim'de Yenikapı'da gerçekleşecek Van yöresel kültür festivalinin Ulus'ta gerçekleşen tanıtım kahvaltısına katıldı.

Magazin 17.10.2022, 18:22 Emrah
Oyunculuk şarkıcılıktan daha zor

Van Dernekler Federasyonu Başkanı Fatih Yağız'la objektiflerin karşısına geçen oyuncu Çetin Altay," Her yörenin kendisine has lezzetleri vardır ama Van'ın kahvaltısı gerçekten çok iyi" diye konuştu.

Mekanda hazır bulunan Van kedileriyle zaman geçiren oyuncu, sonrasında soruları yanıtladı. "Oflu Hoca" serisini çektiğini söyleyen Altay, albüm müjdesi verdi.

"Yeni şarkı arıyoruz, yakın zamanda albümü çıkartacağım" dedi.

Oyunculuğun müzisyenlikten daha zor olduğunu söyleyen Altay,"Sahne oyunculuğa göre daha kolay. Çıkıp şarkısı söylüyorsun bitiyor. Oyunculukta öyle bir şey değil, uzun saatler emek vermen gerekiyor" şeklinde konuştu.

#Çetin Altay #Magazin #Snobmagazin
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