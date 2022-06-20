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Oyunculuğu Bıraktı! Yeni Mesleği Şaşırttı

Arka Sokaklar dizisinde Volkan Komiser'i canlandıran Boğaç, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Aksoy, doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi ve yeni bir işe atıldı. İşte Boğaç Aksoy'un yeni mesleği...

Magazin 20.06.2022, 10:05 20.06.2022, 10:32 arif hür
Oyunculuğu Bıraktı! Yeni Mesleği Şaşırttı

32 yaşındaki yakışıklı oyuncu Boğaç Aksoy, geçtiğimiz yıl lenfoma kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Sağlık durumu iyi olan Boğaç Aksoy doktorunun tavsiyesi üzerine oyunculuğa ara verdi. İstanbul'u terk edip Fethiye'ye yerleşen Arka Sokaklar'ın 'Volkan Komiser'i Boğaç Aksoy kaptan oldu.

"KAPTANLIK DİPLOMASI ALDI"

Büyük bir tekne alıp kaptanlık diploması alan oyuncu sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekti. Aksoy bir paylaşımında "Başımıza gelen bir musibet, belki cesaret edemediğiniz, acaba olur mu dediğimiz, geciktirdiğimiz hayallerimizin yolunu hazırlıyordur. Sabredin, şükredin, hayal kurun, çalışın ve gerisini Allah’a bırakın" ifadelerini kullandı.

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Başarılı oyuncu kaptanlık pozlarını paylaşarak büyük beğeni topladı. 

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BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan ünlü manken ve oyuncu, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. 

Bunların yanında, iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm’ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Boğaç Aksoy, Arka Sokaklar dizisinde 4 sezon rol almıştı. Aksoy'un canlandırdığı Volkan karakteri oldukça sevilmişti. Boğaç Aksoy bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor.

İşte Boğaç Aksoy'un değişimi...

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