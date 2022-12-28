Oyuncular yılbaşı davetinde buluştu

Yılbaşı davetine Be Management oyuncularının yanı sıra cast direktörleri, yönetmen ve yapımcılar da katıldı.

Davete katılanlar arasında Belçim Bilgin, Burak Sevinç, Hande Subaşı, Neslihan Yeldan, Fulden Akyürek, Öznur Serçeler ve sevgilisi Yiğit Güven, Merve Çağıran, Bahar Şahin, Bahadır Vatanoğlu ve eşi, Ali Aksöz, Emine Ün, Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Merve Oflaz, Hamza Yazıcı, Dilara Gül Demiral, Mazlum Çimen, Buse Şen, Sadra Jadid, Sarpcan Köroğlu, Gözde Gürkan, Levent Özdilek ve sevgilisi Nilüfer Bıyıklı, Bilal Çatalçekiç ve eşi, Dila Danışman, Şevval Aldırmaz, Engincan Tura ve Serdar Deniz de vardı.

Gecede Mert Davran sahne alırken Hande Subaşı, Burak Sevinç, Zeynep Özyağcılar, Öznur Serçeler de sahneye çıkarak şarkılar söyledi.

Gece boyu eğlenen davetliler hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek yeni yıla merhaba dedi.