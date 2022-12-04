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Oyuncu ve model Aygün Aydın’ı kaçırmaya çalıştılar! Dehşet anlarını anbean canlı yayında paylaştı
Hakan Sabancı'yla olan yazışmalarını ifşa etmesiyle tanınan Aygün Aydın gece yarısı yaşadığı korkunç olayı sosyal medyadan paylaştı. Bir eğlenceden çıkan Aydın, kaçırılma korkusu yaşadı ve o anları canlı canlı sosyal medyadan paylaşarak yardım istedi. "Ben kaçırıldım" diyen Aygün Aydın ağlayarak "Çok korkuyorum" dedi.
Model ve oyuncu Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile olan yazışmalarını ifşa ettikten sonra yaptığı paylaşımlarla ve escortluk açıklamasıyla uzun süre gündemde kalmıştı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen genç oyuncu eğlence çıkışı korkunç bir olay yaşadı.
Maslak'ta bir eğlence merkezinde eğlenen Aygün Aydın, orada tanıştığı ve kendisini eve bırakmayı davet eden kişi tarafından kabus yaşadı. Önce bindiği taksi sıkıştırılan, daha sonra taksiden inip koşmaya başlayan Aydın iki kişi tarafından ısrarla takip edildiği anları anbean sosyal medyadan paylaştı.
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