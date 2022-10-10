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Oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisinden havuz başında olay pozlar
Ünlü Oyuncu Ozan Dolunay'ın sevgilisi Pelinay İğit'ten havuz başında olay pozlar geldi.
Oyuncu Ozan Dolunay'ın bir süredir beraber olduğu sevgilisi Pelinay İğit'ten çok konuşulacak paylaşımlar geldi.
Sık sık yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pelinay İğit, yine benzer pozlarıyla dikkat çekti.
Instagram'da 175 bin takipçisi bulunan ve vücudunu sergilemekten çekinmeyen İğit, son olarak havuz başında bikinili pozlarını paylaştı. İğit'e bazı takipçileri de tepki gösterdi.
Pelinay Yiğit ilişkisi hakkında "Her şey çok yolunda. Daha yolunda olamazdı!" demişti.
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