Oyuncu Ogün Kaptanoğlu Bir Can Kurtardı! Paylaşımı Yürekleri Yaktı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki şiddetli depremin ardından 7'den 70'e canla başla çalışıyor. Sanat camiası da tek yürek oldu ve bazı sanatçılar da afet bölgesine koştu. Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu da KİF Arama Kurtarma ekibiyle Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Enkaz altından bir kişiyi kurtaran Kaptanoğlu’nun paylaşımı ise yürekleri dağladı.

İşte Ogün Kaptanoğlu’nun o paylaşımı:

“KİF Arama Kurtarma ve ilk yardım ekibi olarak Hatay Defne bölgesine ağır hava koşulları sebebiyle 19 saatlik bir yolculukla, afetin 38. Saatin de Hatay'a ulaşan 3. Arama Kurtarma Ekibiydik, ulaştığımız an kurtarma çalışmalarına başladık. Antakya Spor salonu karşısında bulunan pazar yerine konuşlanıp kurtarma çalışmalarımızı başlattık. Sabaha kadar süren 6,5 saatlik çalışma sonucu profesyonel kurtarma ekibi arkadaşlarımızla Şevket kardeşimizi enkazdan alabildik. Maalesef son ana kadar kardeşi için direnen Halime'yi ambulansa alırken tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Şevket'in kurtulduğunu gören Halime'nin sevindiğini gördük, söylediklerini unutamayacağız.. sonra huzurla aramızdan ayrıldığını düşünüyoruz. Üzülerek söylemeliyiz ki, Şevket anne, baba, abla ve kız kardeşini kaybetti. Düşünmekten insan kendini alamıyor, keşke elimizdeki imkanlar ve zaman bizden yana olsaydı.”

Kaptanoğlu şöyle devam etti: “Tarifi mümkün olmayan duygularımızla, tüm ekip arkadaşlarıma, bizimle omuz omuza çalışan Bolu Komando dan asker kardeşlerime ve kendi kayıplarının acısını yaşarken bizimle enkaza girip mücadele eden Nihat kardeşime selam olsun. İnsan, avunmak için elimizden geleni yaptık diye düşünürken bile utanıyor. Türk Milletinin başı sağolsun, geçmiş olsun.”