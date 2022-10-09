Oyuncu Ersin Korkut gizlice evlendi! Kalp Estetiği bol bol güldürecek

Menajer oyuncu ilişkisini yakışıklı olmayan yetenekli oyuncunun yaşadığı zorlukları esprili bir dille anlatan ‘Kalp Estetiği’ sinema filminin oyuncuları çekimler için şu suralar Düzce’de bulunuyor. Eğlenceli geçen çekimler zaman zaman gülmekten çekilemezken Ersin Korkut’n damatlık pozlar çok konuşulacağa benziyor. Senaryo gereği oyuncu Pınar Demiral il evlenen Korkut, çekimler sonrası gelin-damat pozu verince eğlenceli kareler ortaya çıktı.

Düzce Belediyesi ve Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün ana destekleriyle hayata geçirilen ve yapımcılığını Alper Babayağmur’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu başrollerinde Müge Boz, Evliya, Aykan, Ersin Korkut’un paylaştığı filmin oyuncu kadrosunda Hakan Bilgin, Ayberk Yılmaz, Asel Erensoy, Bahtiyar Engin, Bora Sivri gibi kuvvetli isimler yer alıyor.

Mart ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanan ‘Kalp Estetiği’ filmi kuvvetli senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

