Öyle Bir Şey Olursa Memlekette Sanatçı Kalmaz

Rezervasyonların günler öncesinden dolduğu mekanda yaşanan yoğun ilgiden dolayı ekstra masalar konuldu. Modacı Burcu Sedef imzalı kıyafeti ve performansı ile tam not alan Ebru Yaşar, yine unutulmaz bir konsere imza attı. Başarılı sanatçı konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ANTİDEPRESAN'I HAVADA KAPARDIM!

Hayranlarının Pop müzik listelerini altüst eden son dönemin popüler parçası 'Antidepresan'’ı sahnesinde okumasını istedikleri hatırlatılan sanatçı, "Repertuaruma henüz eklemedim. Çok güzel bir parça. Zaten çok severek zaten söylüyorum. Mabel olsun Mert olsun o kadar iyi yorumcular. Şahsına munasır isimler çok seviyorum. ikisinden de ayri ayrı şarkı bekliyorum 'Antidepresan' bana gelse havada kapardım. Çok severek okurdum. Bence hakkımı çok güzel verdiler. Ben onların üzerine okumak istemiyorum. İstek olursa seve seve söylerim ama şu anda profesyonel bir çalışmaya dökmek düşünmüyorum" dedi.

MEMLEKETTE SANATÇI KALMAZ!

Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'dan gelen haberde konserlerde Playback okumaların artık sanatçılar tarafından kullanılamayacağının hatırlatılması üzerine ise başarılı şarkıcı "Çok iyi olmuş. Playback hiç yapmadım yurtdışına gittiğimizde bazen şartlar gereği yapıyoruz. Ama Playback'te zaten o istediğin havayı alamıyorsun, o elektrik karşılıklı geçmiyor. Ama şöylede düşünmek lazım bazen şartlar imkanlar maddi konular kısıtlı oluyor, kısıtlı imkanlarda olduğunda da tabiki çoğu sanatçı playback yapmak zorunda kalıyor. Birazcık alışveriş durumu ile de alakalı birşey. Hani iş canlı okumaya falan dönersede gercekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz, kalmaz yani" şeklinde açıklamada bulundu.

EN GÜZEL ŞARKILARLA BİRLİKTE OLACAĞIZ!

Sevenlerine şarkı müjdesi vermeden de geçemeyen Ebru Yaşar "Tarih veremiyorum en güzel şarkılarla beraber olacağız inşallah" dedi.

