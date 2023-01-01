Öykü Gürman Evleniyor
Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifi alan Öykü Gürman, yaz ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, Fatih İçmeli ile haziran ayında evleniyor. İşte detaylar...
Düğünlerini 2 yıldır erteleyen Öykü Gürman ve Fatih İçmeli bu yaz evleniyor.
2023’ün haziran ayında nikâh masasına oturacak olan çift, hazırlıklara şimdiden başlamış.
Gürman, hayalindeki kır düğününü Şile’de yapacakmış. (Hürriyet)
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