Öykü Gürman'dan Flaş Estetik Açıklaması
Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Öykü Gürman, estetikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, estetiğin şarkıcılık ve oyucunluk olarak ikiye ayırdı. İşte haberin detayları...
Öykü Gürman, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.
Şarkıcı, oyuncuların aşırıya kaçan estetikleri, izleyici tarafından eleştirildiği hatırlatılınca, "Ben arada ufak dokunuşlar yapıyorum, vitaminler alıyorum, yaş ilerledikçe botoks yaptırıyorum. Büyük şeyler yaptırmadım hiç. Yıllardır doğal olmayı tercih ettim. Biz göz önünde olan insanlarız. Bu yüzden estetik kelime anlamı olarak göze güzel gelen açısından bakınca karşı değilim" dedi.
Sözlerine devam eden Gürman, "Ben mesela dönem dizisinde oynarken kaşımı çatarken buruşmadığı zaman olmaz. Kızdığınızda, sinirlendiğinizde oraların oynaması gerekiyor. Bu yüzden ben doğal bırakıyorum oyunculuk yaptığım için. Sahne açısından bakarsak ise görsel şovlar için o estetiği her zaman barındırmalı. Çok hoş görünüyor, çok yakıştırıyorum bütün hanımlara" şeklinde konuştu.
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?
Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şarkıcı aslen Trabzon Of'ludur. 'Berk' adından ikiz kardeşi vardır.
İlkokul eğitimini Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda mezun olmuştur.
Öykü Gürman, müzik eğitimine küçük yaşlarda başlamıştır. İkiz kardeşi Berk Gürman ile kurdukları müzik grubuyla geniş kitlelerce tanındı. 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla şöhreti yakalamıştır. 2015 ylında Yavuz Bingöl ile evli kalan Gürman, 2016 yılında boşanmıştır. Yaklaşık dört yıldır Fatih İçmeli ile ilişkisi vardır. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlilik için hazırlık yapmaktadır.
Öykü Gürman'ın albümleri
2007 - Kısmet
2009 - İki Arada
2011 - Bir Başka
2014 - Urfalıyım Ezelden
2015 - Aşk Zamanı
2014 - Nem Alacak Felek Benim
2018 - Düşün Beni
2019 - Ay Işığı (Koliva ile düet)
2020 - Deniz Gözlüm
2020 - Yine Sevenler Sevsin
2021 - Nació la Luna (Berk Gürman ile düet)
Öykü Gürman'ın dizileri
2004 - Türkü Filmi
2014 - Urfalıyam Ezelden (Ceylan)
2018 - Sen Anlat Karadeniz (Asiye)
2020 - Gel Dese Aşk (Sitare Pusat)
Öykü Gürman'ın filmleri
2014 - Panzehir (Zeynep Korkut)
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|29
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|29
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|17
|28
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|17
|27
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|17
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|21
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|20
|14. Adanaspor
|16
|18
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|15
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|12
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|16
|9
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|7
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|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
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|14
|32
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|15
|30
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|37
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|35
|3. Real Sociedad
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|26
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|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
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|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
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|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
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|19
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|17
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|14
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|14
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|12
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|14
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