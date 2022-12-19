Son Dakika

Öykü Gürman'dan Flaş Estetik Açıklaması 

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Öykü Gürman, estetikle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı, estetiğin şarkıcılık ve oyucunluk olarak ikiye ayırdı. İşte haberin detayları... 

Magazin 19.12.2022, 13:08 sercan
Öykü Gürman'dan Flaş Estetik Açıklaması 

Öykü Gürman, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Şarkıcı, oyuncuların aşırıya kaçan estetikleri, izleyici tarafından eleştirildiği hatırlatılınca, "Ben arada ufak dokunuşlar yapıyorum, vitaminler alıyorum, yaş ilerledikçe botoks yaptırıyorum. Büyük şeyler yaptırmadım hiç. Yıllardır doğal olmayı tercih ettim. Biz göz önünde olan insanlarız. Bu yüzden estetik kelime anlamı olarak göze güzel gelen açısından bakınca karşı değilim" dedi. 


Sözlerine devam eden Gürman, "Ben mesela dönem dizisinde oynarken kaşımı çatarken buruşmadığı zaman olmaz. Kızdığınızda, sinirlendiğinizde oraların oynaması gerekiyor. Bu yüzden ben doğal bırakıyorum oyunculuk yaptığım için. Sahne açısından bakarsak ise görsel şovlar için o estetiği her zaman barındırmalı. Çok hoş görünüyor, çok yakıştırıyorum bütün hanımlara" şeklinde konuştu.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Şarkıcı aslen Trabzon Of'ludur. 'Berk' adından ikiz kardeşi vardır.

İlkokul eğitimini Özel Efdal Ana ve İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi İstek Vakfı Acıbadem Lisesi ve Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda mezun olmuştur.

Öykü Gürman, müzik eğitimine küçük yaşlarda başlamıştır. İkiz kardeşi Berk Gürman ile kurdukları müzik grubuyla geniş kitlelerce tanındı. 'Evlerinin Önü Boyalı Direk' şarkısıyla şöhreti yakalamıştır. 2015 ylında Yavuz Bingöl ile evli kalan Gürman, 2016 yılında boşanmıştır. Yaklaşık dört yıldır Fatih İçmeli ile ilişkisi vardır. Öykü Gürman ile Fatih İçmeli evlilik için hazırlık yapmaktadır.

Öykü Gürman'ın albümleri

2007 - Kısmet

2009 - İki Arada

2011 - Bir Başka

2014 - Urfalıyım Ezelden

2015 - Aşk Zamanı

2014 - Nem Alacak Felek Benim

2018 - Düşün Beni

2019 - Ay Işığı (Koliva ile düet)

2020 - Deniz Gözlüm

2020 - Yine Sevenler Sevsin

2021 - Nació la Luna (Berk Gürman ile düet)

Öykü Gürman'ın dizileri

2004 - Türkü Filmi

2014 - Urfalıyam Ezelden (Ceylan)

2018 - Sen Anlat Karadeniz (Asiye)

2020 - Gel Dese Aşk (Sitare Pusat)

Öykü Gürman'ın filmleri

2014 - Panzehir (Zeynep Korkut)

#öykü gürman #şarkıcı #oyuncu #Gündem #estetik
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 16 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4