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Öykü Çelik karın kaslarıyla şok etti! İşte son hali...
Güzel oyuncu Öykü Çelik, spor salonundan yaptığı paylaşımla olay oldu. Çelik, karşı cinsi bile kıskandıracak karın kaslarıyla büyük beğeni topladı. İşte detaylar...
Magazin 28.06.2022, 13:18 tarkan abdullahoğulları
Morsil temizlik ürününün reklam filmi ile ekranlarda olan oyuncu Öykü Çelik uzun süredir düzenli olarak spor yaparak formunu koruyor. Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.
Güzel oyuncunun ‘Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?’ diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.
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