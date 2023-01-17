Oya Başar Sahnede Hayranlarını Şok Etti

haberine göre; Usta oyuncu Sabah'tan İlker Gezici'ninine göre; Ustacu Oya Başar 'a nazar değdi. Başar, Plastik Aşklar adlı oyunun 14 Ocak'taki temsilinden önce evde ayağını sehpaya çarptı.

"O ACIYI ANLATAMAM"

Ağrı kesicilerle sahneye çıkan Başar, topallayarak oyununu sergiledi. Oyunun ortasında ağrıları iyice artan sanatçı, dişini sıkıp görevini yerine getirdi. Kırık ayakla sahneye çıkan Başar, fedakâr tutumu nedeniyle seyirciden büyük alkış aldı. "O an çektiğim acıyı anlatacak kelime bulamam" diyen oyuncu, bundan sonraki oyunlarıma terlikle devam edeceğim" dedi.