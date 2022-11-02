Osman Dağ'dan Ersay Üner yorumu

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2016 yılında mezun olan ve Dağ Holding’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Osman Dağ aynı zamanda mimar. Müziğe olan sevgisini ve yeteneğini profesyonelce hayata geçirme kararı alan Osman Dağ, müzik sektörüne ilk adımını sözü ve müziği popüler müziğin sevilen ismi Ersay üner’e, düzenlemesi ise ünlü aranjör Erhan Bayrak tarafından yapılan şarkıyla adım attı.

Şarkının klip yönetmenliğini Ecem Gündoğdu üstlenirken, görüntü yönetmenliği koltuğunda ise Veli Kuzu yer aldı.

Osman Dağ’ın “Sözüm Ona Sevdin” isimli single şarkısı DMC müzik etiketiyle 28 Ekim itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!

