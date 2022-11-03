Oryantelli doğum günü kutlaması

İstanbul gece hayatının tanınmış patronlarından ve son günlerin popüler mekanı Hayhay'ın ortağı Okday Kaçan, geçtiğimiz gün yeni yaşını dostlarıyla beraber kutladı.

Hayhay da gerçekleşen doğum günün partisine magazin ve cemiyet hayatından bir çok isim katılırken Dj Burak Gül’ün çaldığı şarkılar ve ünlü oryantal Sennur Tizman ise dansları ile geceye damga vurdu.