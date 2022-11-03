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Oryantelli doğum günü kutlaması
son günlerin popüler mekanı Hayhay'ın ortağı Okday Kaçan, yeni yaşını kendi mekanında düzenlediği renkli doğum günü partisiyle kutladı
Magazin 03.11.2022, 09:04 tarkan abdullahoğulları
İstanbul gece hayatının tanınmış patronlarından ve son günlerin popüler mekanı Hayhay'ın ortağı Okday Kaçan, geçtiğimiz gün yeni yaşını dostlarıyla beraber kutladı.
Hayhay da gerçekleşen doğum günün partisine magazin ve cemiyet hayatından bir çok isim katılırken Dj Burak Gül’ün çaldığı şarkılar ve ünlü oryantal Sennur Tizman ise dansları ile geceye damga vurdu.
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|O
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|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
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|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
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|11
|11
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|11
|11
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|10
|10
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|11
|9
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|10
|6
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|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
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|13
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|23
|6. Chelsea
|12
|21
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|13
|19
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|12
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|12
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|16
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|13
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|13
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|13. West Ham United
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|14
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|13
|15. Leeds United
|12
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|12
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|13
|13
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|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
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|12
|22
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|12
|21
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|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
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|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
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|13
|13. Almeria
|12
|13
|14. Getafe
|12
|13
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|12
|11
|16. Celta Vigo
|12
|11
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|12
|10
|18. Sevilla
|12
|10
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|12
|10
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|12
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