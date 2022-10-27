Oryantal Didem'den İbrahim Tatlıses'e Olay Gönderme!

'İbo Show'da sergilediği dans gösterileriyle ismini duyuran Didem Kınalı, 'Sabırsız Nefsim' adlı yeni single'ının tanıtımını Arnavutköy'de bir mekanda yaptı.

"DOSTUNUNUZU DÜŞMANINIZI TANIYORSUNUZ"

Tanıtım öncesi muhabirlerle sohbet eden Kınalı, "İbrahim Tatlıses'e yeni şarkımı dinlettim. Kendisi beğendi. Ancak İbrahim Bey'in yeni şarkımı paylaşmasını beklerdim. Dostunuzu düşmanınızı böyle günlerde tanıyorsunuz. Canı sağ olsun. İbrahim Tatlıses benim düşmanım değil" deyip şu ifadeleri kullandı:

Sanat camiasından kimsenin desteğini görmedim. Her şeye rağmen bir Ajda Pekkan olacağım!"

"DANS ETMEYİ BIRAKMAYACAĞIM"

Dansı bırakmayacağını söyleyen Didem Kınalı, ''Şarkı söylesem bile dans etmeyi bırakmayacağım. Hatta şimdi dans etmeye gideceğim. Sizi de beklerim'' diyerek sözlerini noktaladı.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR?

Didem Kınalı (d. 6 Haziran 1986; Gaziosmanpaşa, İstanbul) Türk oryantal.

6 Haziran 1986 tarihinde Gaziosmanpaşa'da doğdu. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Bir ablası ve bir de erkek kardeşi vardır. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni ve darbukacıdır. Çocukluğu Roman (Çingene) mahallesinde geçti. İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, çalışması gerektiği için ayrıldı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

Aktüel Dergisi'ne verdiği röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim." açıklamalarında bulunmuştur.

İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Başarılı oryantal 1,62 boyundadır.