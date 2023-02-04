Oryantal Didem'e Şok! Arabamı Çalıp Sevgilisini Öldürmeye Gidiyormuş
Oryantal Didem Kınalı’nın arabası çalınınca soluğu karakolda aldı. Otopark görevlisi tarafından çalınan araç polis çevirmesine takıldı. Polis kontrolünde araçta ruhsatsız silah ele geçirildi. Büyük bir şok yaşayan Kınalı “Çalınma diyemeyiz aslında. Park etsin diye arabayı verdim. Ama o arabayı almış gitmiş. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş” dedi.
Oryantal Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisine arabasını çaldırdı. Didem'in aracını alan otopark görevlisi Kasımpaşa'da trafik çevirmesinde yakalandı. Araçta ruhsatsız silah taşıyan otopark görevlisi daha sonra karakola götürüldü. Dansöz Didem, olayın ardından soluğu karakolda aldı.
Karakol çıkışında soruları yanıtlayan Didem, "Çalınma diyemeyiz aslında. Park etsin diye arabayı verdim. Ama o arabayı almış gitmiş. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şok etti. Kendime gelemedim. Sahnem de vardı gidemedim, iptal oldu. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Mahallece tanıyoruz. 15 yaşında kızı var. Onu okutuyor diye yardım etmeye çalışıyoruz hatta" dedi.
Didem daha sonra aracını teslim almanın mutluluğu ile derin bir oh çekti.
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