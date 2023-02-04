Oryantal Didem'e Şok! Arabamı Çalıp Sevgilisini Öldürmeye Gidiyormuş 

Oryantal Didem Kınalı, önceki gece kapıda aracını park eden otopark görevlisine arabasını çaldırdı. Didem'in aracını alan otopark görevlisi Kasımpaşa'da trafik çevirmesinde yakalandı. Araçta ruhsatsız silah taşıyan otopark görevlisi daha sonra karakola götürüldü. Dansöz Didem, olayın ardından soluğu karakolda aldı.

Karakol çıkışında soruları yanıtlayan Didem, "Çalınma diyemeyiz aslında. Park etsin diye arabayı verdim. Ama o arabayı almış gitmiş. Sevgilisini öldüreceğini söylemiş. Arabamda ruhsatsız silah yakalanması beni şok etti. Kendime gelemedim. Sahnem de vardı gidemedim, iptal oldu. Çok kötü bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Mahallece tanıyoruz. 15 yaşında kızı var. Onu okutuyor diye yardım etmeye çalışıyoruz hatta" dedi.

Didem daha sonra aracını teslim almanın mutluluğu ile derin bir oh çekti.



