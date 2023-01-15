Ortalık Karıştı! Selen Görgüzel: Allah Kardeşimizi Merve’den Kurtardı!

Selen Görgüzel önceki akşam Kozyatağı Sahne17 isimli mekanda sevenleriyle buluştu. Zarafeti ve sahne performasıyla tam not alan Görgüzel, annesinin kendisine verdiği sahne tavsiyelerinden bahsederken, "Annem deli deli oynama biraz sakin ol diyor. Ama ben o coşkuyla duramıyorum. hem dans hem şarkı söylemek nadir sanatçının yapabileceği bir şey" dedi.

Yeni şarkı çıkaracak olan sanatçı "Şarkı yolda gelmek üzere çok seviyorsunuz zaten, benimle birlikte daha çok seveceğinize eminim. Başkası yapsa çok kıskanırdım müzik kariyerimin tüm yoğunluğuyla devam edecek" dedi.

Selen Görgüzel’in katıldığı bir canlı yayında Merve Boluğur’un müzik çalışmaları yapması ile ilgili, “Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" ve "Psikolojin bozuksa git tedavi ol" şeklindeki sözlerinin karşılıklı polemiğe dönüşmesi hatırlatılan şarkıcı, "Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ben tamamıyla safiyane ve saf duygularla bir söylemde bulundum. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melakelerini yitirmiş durumda, Allah yardımcısı olsun.”

“Benim normalde gerçekten hiç cevap verip muhatap olacağım bir isimde değil. Sadece onun için bir insan olarak iyi niyetlerde temenni de bulunabilirim. Ama Allah yolunu açık etsin iyi işler iyi projelerde bulunsun ancak ben taşımış olduğum soyaddan, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım. 9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim ve sanat camiası gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle varlığıyla yokluğuyla harikulade evlilikti. Geçti bitti ama hala saygı çerçevesi içerisinde eşimle görüşüyorum. Benim eski eşim o bu şu değil. Türkiye'nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden bir tanesi. İnşallah bir gün o, bu dediği yönetmenin projesinde yer alabilir. Böyle ithamlarda bulunan bir insan için çok zor tabi... Allah ona yardımcı olsun.”

“Mert benim çok sevdiğim bir kardeşim. Mert; iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı o hatadan da döndü zaten. Onu çok seviyorum Allah kardeşimizi kurtardı ne diyeyim" dedi

