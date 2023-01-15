Son Dakika

Ortalık Karıştı! Selen Görgüzel: Allah Kardeşimizi Merve’den Kurtardı!

Selen Görgüzel katıldığı bir canlı yayında Merve Boluğur için “Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" ve "Psikolojin bozuksa git tedavi ol" şeklindeki sözlerine karşılık Boluğur "Onun bunun karısı olarak gündemdesin'' demişti. Boluğur'un eski eşi ile sahneye çıkan Görgüzel "Allah kardeşimizi Merve'den kurtardı" diyerek tartışmayı alevlendirdi.

Magazin 15.01.2023, 15:21 15.01.2023, 15:47 Emrah
Ortalık Karıştı! Selen Görgüzel: Allah Kardeşimizi Merve’den Kurtardı!

Selen Görgüzel önceki akşam Kozyatağı Sahne17 isimli mekanda sevenleriyle buluştu. Zarafeti ve sahne performasıyla tam not alan Görgüzel, annesinin kendisine verdiği sahne tavsiyelerinden bahsederken, "Annem deli deli oynama biraz sakin ol diyor. Ama ben o coşkuyla duramıyorum. hem dans hem şarkı söylemek nadir sanatçının yapabileceği bir şey" dedi.

Yeni şarkı çıkaracak olan sanatçı "Şarkı yolda gelmek üzere çok seviyorsunuz zaten, benimle birlikte daha çok seveceğinize eminim. Başkası yapsa çok kıskanırdım müzik kariyerimin tüm yoğunluğuyla devam edecek" dedi.

Selen Görgüzel’in katıldığı bir canlı yayında Merve Boluğur’un müzik çalışmaları yapması ile ilgili, “Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" ve "Psikolojin bozuksa git tedavi ol" şeklindeki sözlerinin karşılıklı polemiğe dönüşmesi hatırlatılan şarkıcı, "Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü ciddiye alınacak bir pozisyonda değil arkadaşımız. Ben tamamıyla safiyane ve saf duygularla bir söylemde bulundum. Ama bunu bile algılayamayacak kadar maalesef akli melakelerini yitirmiş durumda, Allah yardımcısı olsun.”

“Benim normalde gerçekten hiç cevap verip muhatap olacağım bir isimde değil. Sadece onun için bir insan olarak iyi niyetlerde temenni de bulunabilirim. Ama Allah yolunu açık etsin iyi işler iyi projelerde bulunsun ancak ben taşımış olduğum soyaddan, 9 yılımı geçirdiğim evlilikten gurur duyuyorum kimse gibi 3 günde evliliğini bitiren bir insan olmadım. 9 yıl aslanlar gibi aile hayatımı devam ettirdim ve sanat camiası gibi göz önünde olduğumuz bir hayatın içerisinde iyisiyle kötüsüyle varlığıyla yokluğuyla harikulade evlilikti. Geçti bitti ama hala saygı çerçevesi içerisinde eşimle görüşüyorum. Benim eski eşim o bu şu değil. Türkiye'nin en önemli, en saygın yönetmenlerinden bir tanesi. İnşallah bir gün o, bu dediği yönetmenin projesinde yer alabilir. Böyle ithamlarda bulunan bir insan için çok zor tabi... Allah ona yardımcı olsun.”

“Mert benim çok sevdiğim bir kardeşim. Mert; iyiyi, doğruyu, kötüyü, yanlışı ayırır. Bir kere hata yaptı o hatadan da döndü zaten. Onu çok seviyorum Allah kardeşimizi kurtardı ne diyeyim" dedi
 

#Selen Görgüzel #Merve Boluğur #Mert Aydın #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 17 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Ö.K Yeni Malatya 19 15
17. Denizlispor 19 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 18 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Villarreal 17 28
5. Atletico Madrid 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4