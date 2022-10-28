Orhan Ölmez şarkısına yeni yorum

Müzik yönetmenliğini Turgay Ceylaner’in üstlendiği projede kayıtlar Malatya’da GHZ ses kayıt stüdyosunda gerçekleşti. Bu değerli çalışmada, çok değerli müzisyenler de yer aldı.



Üniversite eğitimini İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünde tamamlayan ve müzik öğretmeni olarak görev yapmakta olan Elif Tunç, müzik adına çeşitli alanlarda yer almıştır. Sahne adına da geniş repertuvar sahibi olan Elif Tunç, günümüzde de sahnelerde yer almaya devam etmektedir.

Yepyeni şarkısı ve çalışmaları ile gün geçtikçe adını daha sık duyacağımız Elif Tunç, müzik kariyerinde kalıcı adımlar atmaya devam ediyor.



Klip yönetmenliğini Turgay Ceylaner’in üstlendiği klip; Müzik Ölmez YouTube kanalında izleyicisiyle buluştu.

