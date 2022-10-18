Orhan Gencebay’dan güzel haber

Usta sanatçı Orhan Gencebay, önümüzdeki hafta ameliyat olacağını açıklamıştı. Usta sanatçının hayat arkadaşı Sevim Emre, Magazinsortie.com'dan gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşarak Gencebay’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sevim Emre, Orhan Gencebay'ın sağlık durumu hakkında Orhan Baba'nın boğazında kitle olmadığını belirterek "Küçül bir nodül var, ameliyat olmasa bile olurmuş, Tarkan'ın doktoru ilgileniyor. Sağlık durumu son derece iyi." dedi.

Sevim Emre, medya da yer alan haberlerin doğru olmadığını belirterek, Orhan Gencebay da tümör bulunmadığını söyledi.

