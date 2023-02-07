Orhan Aydın Kızının Halen Enkaz Altında Olduğunu Söyledi 

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın, sosyal medya hesabından kızı Eylem Aydın ve annesi Elif Torun Öneren'in enkaz altında kaldığını duyurup yardım istemişti.



Aydın dün akşam, "Çocuğumun anası Elif Torun Öneren’i enkazdan halk çıkarmış... Sıra kızımda. Haydi canım benim haydi diren tek varlığımdır ve çok canım acıyor. Ülkem için ağlıyorum. Bizi yanlızca dayanışma kurtarır" açıklamasını yapmıştı.



Kızının enkazda olduğunu söyleyen Aydın, "Canlar... Kızımın bulunduğu enkazda kazı yapılıyor. Henüz ulaşılamadı. Bulunan aradığımız jeneratördü..." dedi.