Öpüşme sahnesi damga vurdu 

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin son sahnesi olay yarattı.

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen projenin son sahnesinde Saraçoğlu'nun canlandırdığı Seyran ile Demir'in oynadığı Ferit'in öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

İkilinin öpüştüğü sahnede Mabel Matiz ve Mert Demir'in Antidepresan parçası çaldı.

Öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada 'En Çok Konuşulanlar' listesine girmeyi başardı. Hem Saraçoğlu, hem Demir hem de Yalı Çapkını etiketi Twitter'da zirveye yerleşti.



Geçtiğimiz günlerde Kubilay Aka'nın Demir'le kavgası da tekrardan gündeme geldi. Aka, yakın dostu Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisi Saraçoğlu'yla samimi olan Demir'le bir partide karşılaşmış... Aka, Demir'e, "Herkes hareketlerine dikkat edecek" diyerek, bağırdığı iddia edilmişti.