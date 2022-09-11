Son Dakika
Öpmeye sarılmaya doyamadı!
Son dönemin yükselen yıldız ismi Berker Güven ve başarılı oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın ile aralarındaki 14 yaş farkı defalarca yazılmasına rağmen aldırış etmeyip aşklarını doludizgin yaşayan çift, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Kanal D'nin sevilen dizisi Üç Kız Kardeş'te 'Somer Korman' karakterini canlandıran Berker Güven ile oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Ayvalık’a iş için bir haftalığına giden sevgilisi Güven'i yolcu eden Yalçın'a sımsıkı sarılan Berker Güven ''Arkadaşlar geçenlerde bizim için birbirlerine mesafeliler diye yazmışsınız. Ben Nihal’i çok seviyorum ve ona aşığım o benim canım ona nasıl mesafeli olurum. Lütfen bunu düzeltin'' diyerek sevgilisi Yalçın'ı öpmeye ve sarılmaya doyamadı.
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
|15. Altay
|5
|4
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|4
|3
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|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
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|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
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|6
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|6
|12
|6. Chelsea
|6
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|6
|8
|10. Fulham
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|8
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|6
|6
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|6
|4
|17. Aston Villa
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|4
|18. West Ham United
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|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
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|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
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|5
|10
|7. Osasuna
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|9
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|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
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|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
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|4
|18. Getafe
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|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0