Onur Ünlü İlk Kez Konuştu

Beş yıldır birlikte olduğu Hazar Ergüçlü'yle ilişkilerini anlaşarak bitiren Onur Ünlü, Cihangir'deydi. Yönetmen, "Devamlı görüşüyoruz. Bugün de kendisiyle görüştük, olmayınca olmuyor. Özel bir sebebi yok. Kimin ayrılık kararının aldığının bir önemi yok. Bu yaratıcı kararlar beraber verilir" dedi.

İkili, aralarındaki 19 yaş fark nedeniyle sık sık gündem oluyorDU. Ergüçlü de geçtiğimiz günlerde, "Evet, ayrıldık. Tam rasyonel bir sebebi yok aslında ama beş yıllık bir yıpranma yaşandı. Çok yakın arkadaşım, her şeyim… Ailemden biri gibi Onur! Ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" demişti. (TV100)