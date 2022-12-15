Onur Ünlü'den Ayrılan Hazar Ergüçlü İlk Kez Konuştu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü'nün 5 yıllık ilişkileri sona erdi. Aralarındaki 19 yaş fark yüzünden yapılan yorumlar nedeniyle sık sık haberlere konu olan çiftin dostça yollarını ayırdıkları gündeme gelmişti.

İkiliden Hazar Ergüçlü ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Dün gece menajerinin yaş günü partisi çıkışı görüntülenen Ergüçlü; "Tam rasyonel bir sebebi yok açıkçası... Yıpranma oldu beş yıllık ama yani çok yakın arkadaşım tabii ki yani... Her şeyim, ailemden biri gibi Onur... O yüzden ayrıldık ama arkadaşlığımız devam ediyor" dedi.