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Onur Tuna ve Aslıhan Güner sete çıktılar
Ünlü oyuncular Onur Tuna ve Aslıhan Güner, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu’nun üstlendiği, Türkiye'nin ilk tek kişilik filmi “TEK” in devam filmi olan “HİÇ” için sete çıktılar.
Başrollerinde Onur Tuna, Aslıhan Güner ve Tamer Levent’in oynadığı, senaryosunu Kamuran Süner’in kaleme aldığı, hikayesini Gamze Birsöz Koç'un yazdığı film; “TEK” liğin ardındaki sır “Hiç” sloganıyla duyuruldu.
Setten ilk kareler; “Doç. Dr. Canan Güler Tek” karakterine hayat veren Aslıhan Güner ve akademide asistanı olan “Cem Altın” karakterine hayat veren Onur Tuna’dan geldi.
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