Onur Tan ile Zeynep Günay'ın Evliliği İhanet Yüzünden mi Bitti?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ülkemizin en başarılı kadın yönetmenlerinden Zeynep Günay Tan ile kendisi gibi başarılı projelere imza atan eşi Onur Tan’ın 15 yıllık evliliklerini noktaladığı konuşuluyor.

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İddiaya göre Onur Tan yapım ortağı olduğu “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Azade rolüne hayat veren Aslı Sevi’yle aşk yaşamaya başladı. Bu durum 15 yıllık evliliğin bitmesine neden oldu.

Aslı Sevi “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Azade rolüne hayat veriyor. Sevi oyunculuğun yanı sıra geçmişte sunuculuk da yapmıştı.