Son Dakika
Onur Tan ile Zeynep Günay'ın Evliliği İhanet Yüzünden mi Bitti?
Dizi dünyasının iki ünlü yönetmeni Onur Tan ile Zeynep Günay'ın sessiz sedasız boşandığı konuşuluyor. İşte haberin detayları...
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ülkemizin en başarılı kadın yönetmenlerinden Zeynep Günay Tan ile kendisi gibi başarılı projelere imza atan eşi Onur Tan’ın 15 yıllık evliliklerini noktaladığı konuşuluyor.
Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan bilgiye göre 2 çocuğu olan çiftin boşanma nedeni ihanet...
İddiaya göre Onur Tan yapım ortağı olduğu “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Azade rolüne hayat veren Aslı Sevi’yle aşk yaşamaya başladı. Bu durum 15 yıllık evliliğin bitmesine neden oldu.
Aslı Sevi “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisinde Azade rolüne hayat veriyor. Sevi oyunculuğun yanı sıra geçmişte sunuculuk da yapmıştı.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|15
|32
|2. Galatasaray
|14
|30
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|14
|27
|5. Trabzonspor
|15
|26
|6. Konyaspor
|15
|25
|7. Beşiktaş
|14
|23
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Gaziantep FK
|14
|17
|11. Karagümrük
|15
|16
|12. Ankaragücü
|15
|16
|13. Antalyaspor
|14
|16
|14. Giresunspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|15
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|40
|2. M.City
|15
|35
|3. Newcastle
|16
|33
|4. Tottenham
|16
|30
|5. M. United
|15
|29
|6. Liverpool
|15
|25
|7. Brighton
|15
|24
|8. Chelsea
|15
|24
|9. Fulham
|16
|22
|10. Brentford
|16
|20
|11. Crystal Palace
|15
|19
|12. Aston Villa
|16
|18
|13. Leicester City
|16
|17
|14. Bournemouth
|16
|16
|15. Leeds United
|15
|15
|16. West Ham United
|16
|14
|17. Everton
|16
|14
|18. Wolves
|16
|13
|19. Nottingham Forest
|16
|13
|20. Southampton
|16
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4