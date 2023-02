Onur Sevigen Müziğiyle Sarayları Günümüze Taşıyor

Onur Sevigen, hazırlıkları devam eden yeni EP'sini geçtiğimiz ay yayınlanan ''Leyla'' ile müjdelerken, projenin yeni teklisi ''Oyna'', enerjik temposu ve akılda kalıcı sözleriyle dikkat çekiyor. Söz, müzik ve düzenlemesi Onur Sevigen'e ait olan ''Oyna''; geleneksel Türk ezgilerini, pop müzik ile birleştirirken yakaladığı uyum ve kendine has vokal prodüksiyonu ile genç müzisyenin yeni projeleri için fikir veriyor. Yenilikçi yaklaşımı ve türler üstü bir noktada konumlanan tarzı ile Onur, Osmanlı sarayının kapılarını 2023' de yeniden aralıyor.

Onur Sevigen'in yeni teklisi ''Oyna'' DokuzSekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayında.

Onur Sevigen; Profesyonel müzik yolculuğu, doğup büyüdüğü Londra’da başlayan Onur Sevigen’in, Anadolu'da doğan müzik türlerine olan ilgisi ve farklı öğeleri bir araya getirerek oluşturduğu sound’u son dönemde Türkiye’de dikkatleri üzerine çekti.

Vintage sesleri, yarının pop sesleriyle birleştiren Onur Sevigen, farklı tempo ve stillerin eklektik bir karışımı ile oluşturduğu şarkılarını ilk kez 2018 yılında dünyaya duyurdu. 2019 yılında yayınladığı ‘’A Millennial Rhapsody’’ projesi Spotify’ın All New Indie, Solaris, New Music Friday İngiltere ve Türkiye listelerinde yer aldı. Aynı dönemde Fransa'nın ünlü ‘Sound of Brit’ adlı içerik platformu da ‘Kim Bu Onur?’ başlığıyla sanatçının özgün müziğine yer verdi. BBC Radio London ve Hoxton Radio'da Onur Sevigen ile söyleşiler yapıldı. 1883 Magazine ve Fred Perry’s Subculture'da röportajları yayınlandı.

Sanatçı 2021 yılında yayınlanan 'Paramı Ver', 'Beyinler Sakat', 'Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı' ve 2022 yılında yayınlanan 'Yaşasın Aman' teklileri ile müzik yolculuğundaki rotasını Türkiye'ye çevirdiğini dinleyicisine duyurdu.