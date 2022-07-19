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OnlyFans Hesabı Açmıştı... Cüretkar Pozu Olay Oldu!

Cüretkar paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, OnlyFans hesabı açmıştı. Polat'ın son pozu sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...

Magazin 19.07.2022, 16:14 19.07.2022, 16:44 arif hür
OnlyFans Hesabı Açmıştı... Cüretkar Pozu Olay Oldu!

Müzik kariyeri, iddialı çıkışları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polatmagazinsel ve erotik içeriklerin yer aldığı OnlyFans'da hesap açmıştı.

Ünlü şarkıcı hayranıyla evleneceğini açıkladı

Son olarak sütyensiz poz veren Polat, sosyal medyayı salladı.

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"EVLİ BİR ÜNLÜDEN HAMİLEYİM"

Öte yandan Ebru Polat, sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla da konuşulmaya devam ediyor.

Bir takipçisi Polat'a, "Evli bir ünlüden hamileyim acaba söylersem aldırmak isterse?" sorusunu sordu. Bu soru karşısında şoke olan Polat, "Hoba başladık yine. Güzin Abla gibi oldum" yanıtını verdi.

ebru polat

CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFINA OLAY CEVAP

Ebru Polat, kendisine gelen bir başka soruyu ifşa etti. Polat'a bir takipçisi "Ormanda grup seks yaptık" itirafında bulundu.

Şarkıcı Ebru Polat ise "İyi b.k yedin bir de matah bir şey gibi anlatıyorsun ne azgınsınız arkadaş ya!" diyerek tepki gösterdi.

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"KİMSEYE GÜVEN YOK"

Ebru Polat, geçtiğimiz haftalarda da bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" ifadelerini gülen surat emojisi koyarak paylaşmıştı.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

"ESKİ SEVGİLİMLE AVM'DEKİ EMZİRME ODASINDA..."
Polat'a gelen bir diğer itiraf ise duyanları şaşkına çevirdi. Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı. Polat ise, "Kadında hiç mi korku yok. Neler neler var mesajlarda şok olursunuz. Ben ne kadar masumum yahu." dedi.

Şarkıcı Ebru Polat'a gelen itiraf ağızları açık bıraktı!

EBRU POLAT KİMDİR?

Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Genç yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Ebru Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini başarıyla tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

İlk albümü 2007 çıkışlı Çetin Ceviz’dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra'ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi'de müzik eğitimi aldı.

Türkiye'ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan “Çok Geç”'i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan “Çok Geç” şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait. Bu şarkı dışında Sezen Aksu’nun “Seni Yerler” şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında “Kalp Ayazı” albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu’nun şarkıları yer aldı. Ayrıca albümde Polat’ın sözü ve müziği kendine ait olan “Delikanlı Kız” şarkısı da yer aldı.

2011’de “Dinle 2011” albümünü yayımladı. Albümde Sezen Aksu’nun “Haydi Git” şarkısına yorumladı. Ayrıca albümde “Mutlu Ol Yeter” ve “Artık Sevmeyeceğim” şarkılarının cover’larına yer verdi. Sonrasında aynı yıl içerisinde “Olanlar Oldu” single’ını sundu. 2012’de “Kaçın Kurasıyım” EP’sini yayımladı. Sözlerini Aysel Gürel’in müziğini Mehmet Erbil Savaş’ın yaptığı “Hani Dünya Tatlısı” şarkısını tekrar yorumladı.

#Ebru Polat #snob magazin #haber #Magazin #Onlyfans
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